Limoges »L’appui à la vie : deux écritures intimes à l’épreuve de la guerre, Denise Bardet, Etty Hillesum » Bfm centre-ville – Auditorium Clancier Limoges, 2 février 2022, Limoges. »L’appui à la vie : deux écritures intimes à l’épreuve de la guerre, Denise Bardet, Etty Hillesum » Mercredi 2 février 2022, 18h00 Bfm centre-ville – Auditorium Clancier Conférence de Marie-Noëlle Agniau, professeur de philosophie au lycée Auguste Renoir à Limoges et poéte. « Comment fortifier son courage quand les assises de la vie semblent atteintes et fragilisées ? Cette question fut la mienne à la mort de ma mère en février 2020.

Je ne savais pas encore que toute notre expérience serait bientôt bouleversée par la crise sanitaire et l’impérieux confinement. Marcher ? Il ne fallait pas aller trop loin.

Lire ? Les librairies étaient fermées. Chacun eut l’audace de sa solitude et trouvait des ressources aussi dans les idées des autres. J’avais à la maison le gros volume des œuvres d’Etty Hillesum, lettres et carnets et les carnets d’institutrice de Denise Bardet que j’avais lu dès leur parution chez Lucien Souny… C’est à ces deux destins que je voudrais rendre hommage. La tragédie de leur vie a laissé intacte la vitalité de leur esprit et de leur âme – chacune ayant le profond désir d’écrire et de penser une vie qui fut aussi une vie de femme. » En partenariat avec l’ARAL. Conditions d’accès : Dans la limite des places disponibles

Bfm centre-ville – Auditorium Clancier 2 place Aimé Césaire Limoges 87000

2022-02-02T18:00:00+01:00 – 2022-02-02T19:00:00+01:00

Détails Catégories d'Évènement: Haute-Vienne, Limoges

