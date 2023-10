Cet évènement est passé La méditation à l’école et à l’université… pourquoi et comment ? Bfm centre-ville – Auditorium Clancier Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges La méditation à l’école et à l’université… pourquoi et comment ? Bfm centre-ville – Auditorium Clancier Limoges, 27 janvier 2022, Limoges. La méditation à l’école et à l’université… pourquoi et comment ? Jeudi 27 janvier 2022, 19h00 Bfm centre-ville – Auditorium Clancier La méditation a été popularisée via les approches laïques dites de pleine conscience. Ces techniques constituent de puissants outils de transformation du corps et de l’esprit, comme en attestent un nombre croissant d’études en biologie et psychologie. Après avoir présenté des résultats scientifiques sur la méditation, nous discuterons en quoi elle peut être utile dans l’enseignement et l’apprentissage scolaire et quels peuvent en être les obstacles ou risques. Une conférence animée par Hélène Hagège, ancienne élève de l’École Normale Supérieure de Lyon, agrégée en sciences de la vie et de la terre, et docteure en biologie moléculaire. Elle est Professeure des Universités en sciences de l’éducation à l’université de Limoges, où elle dirige le laboratoire de recherche FrED « Éducation et diversité en espaces francophones ». Conditions d’accès : Dans la limite des places disponibles

Tarif : Gratuit Bfm centre-ville – Auditorium Clancier 2 place Aimé Césaire Limoges 87000 Clos Moreau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

