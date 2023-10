Cet évènement est passé Idir : Entre scènes et terre Bfm centre-ville – Auditorium Clancier Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges Idir : Entre scènes et terre Bfm centre-ville – Auditorium Clancier Limoges, 21 janvier 2022, Limoges. Idir : Entre scènes et terre Vendredi 21 janvier 2022, 18h30 Bfm centre-ville – Auditorium Clancier Ce documentaire de Jean-Paul Miotto (2005, 60 min) retrace la carrière du célèbre auteur et interprète Algérien Idir. Il est l’auteur de la chanson Avana Inouva qui a fait le tour du monde. Plusieurs chanteurs, notamment Jean-Jacques Goldman, Maxime Le Forestier et des membres du groupe Zebda, y apportent leurs témoignages. En partenariat avec Cultures Maghreb Limousin. Conditions d’accès : Dans la limite des places disponibles

Tarif : Gratuit Bfm centre-ville – Auditorium Clancier 2 place Aimé Césaire Limoges 87000 Clos Moreau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

