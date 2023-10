Cet évènement est passé Portraits et paroles d’artistes : aux sources de l’art aujourd’hui : Jean Dupuy Bfm centre-ville – Auditorium Clancier Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges Portraits et paroles d’artistes : aux sources de l’art aujourd’hui : Jean Dupuy Bfm centre-ville – Auditorium Clancier Limoges, 19 janvier 2022, Limoges. Portraits et paroles d’artistes : aux sources de l’art aujourd’hui : Jean Dupuy Mercredi 19 janvier 2022, 18h00 Bfm centre-ville – Auditorium Clancier Le FRAC-Artothèque Nouvelle-Aquitaine propose un cycle de conférences sur l’histoire de l’art contemporain autour de figures d’artistes « historiques » ou en voie de reconnaissance. Ces conférences sont présentées par François Coadou, historien d’art, critique d’art et philosophe, professeur à l’École Nationale Supérieure d’Art de Limoges. Cette séance sera consacré à Jean Dupuy :

Récemment décédé à l’âge de 96 ans, Jean Dupuy traverse l’art de la seconde moitié du XXe siècle : d’abord proche de l’Abstraction lyrique, il rompt en 1967 pour partir aux États-Unis, où il s’essaye à l’art technologique avant de devenir une figure de l’art performance. Revenu en France dans les années 80, il inaugure une nouvelle période, marquée par des anagrammes, des dessins et des assemblages. Conditions d’accès : Dans la limite des places disponibles

Tarif : Gratuit Bfm centre-ville – Auditorium Clancier 2 place Aimé Césaire Limoges 87000 Clos Moreau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-19T18:00:00+01:00 – 2022-01-19T20:00:00+01:00

2022-01-19T18:00:00+01:00 – 2022-01-19T20:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Haute-Vienne, Limoges Autres Lieu Bfm centre-ville - Auditorium Clancier Adresse 2 place Aimé Césaire Ville Limoges Departement Haute-Vienne Lieu Ville Bfm centre-ville - Auditorium Clancier Limoges latitude longitude 45.826134;1.259288

Bfm centre-ville - Auditorium Clancier Limoges Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/limoges/