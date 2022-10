Afterwork : Tournoi street Fighter II Bfm Centre-ville – Atelier multimédia Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Limoges

Afterwork : Tournoi street Fighter II Bfm Centre-ville – Atelier multimédia, 18 novembre 2022, Limoges. Afterwork : Tournoi street Fighter II Vendredi 18 novembre, 17h30 Bfm Centre-ville – Atelier multimédia

Sur inscription

Venez vous affronter et que les meilleurs gagnent ! Bfm Centre-ville – Atelier multimédia Bfm limoges Clos Moreau Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://bfm.limoges.fr/evenement/afterwork-tournoi-street-fighter-ii-0 »}] Un tournoi pour les adultes qui veulent décompresser en s’amusant. https://bfm.limoges.fr/evenement/afterwork-tournoi-street-fighter-ii-0

2022-11-18T17:30:00+01:00

2022-11-18T19:00:00+01:00 ©Bfm

