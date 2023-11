Hola España ! Bfm centre-ville – Accueil Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges Hola España ! Bfm centre-ville – Accueil Limoges, 2 novembre 2023, Limoges. Hola España ! 2 – 30 novembre Bfm centre-ville – Accueil Accès libre Exposition sur l’Espagne abordant divers aspects de ce pays tels que l’histoire, l’intégration européenne, la géographie, l’organisation administrative, l’économie, le tourisme, la littérature, les arts, la musique… 10 panneaux pour être incollable.

Exposition proposée par la Maison de l’Europe-EUROPE DIRECT Limousin. Bfm centre-ville – Accueil 2 place Aimé Césaire Limoges 87000 Clos Moreau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-02T10:00:00+01:00 – 2023-11-02T18:00:00+01:00

2023-11-30T10:00:00+01:00 – 2023-11-30T18:00:00+01:00 ©Maison de l’Europe-EUROPE DIRECT Limousin Détails Catégories d’Évènement: Haute-Vienne, Limoges Autres Lieu Bfm centre-ville - Accueil Adresse 2 place Aimé Césaire Ville Limoges Departement Haute-Vienne Lieu Ville Bfm centre-ville - Accueil Limoges latitude longitude 45.826134;1.259288

