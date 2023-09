AMG BFM CENTRALE DE LIMOGES Anstaing, 25 novembre 2023, Anstaing.

AMG Samedi 25 novembre, 09h30 BFM CENTRALE DE LIMOGES ENTRÉES LIBRES DANS LA MESURE DES PLACES DISPONIBLES

Le Quartet AMG a pour ambition d’envahir les oreilles de ses auditeurs en ouvrant la « porte » à la conscience musicale et au plaisir sensoriel. Yusef Lateef, Joe Chambers et Abdullah Ibrahim sont des influences majeures pour le groupe, tant par leur façon de jouer que par leur façon de composer et d’orchestrer. Celle-ci est toujours marquée par la puissance et l’abstraction mais aussi par la sensibilité, la recherche et l’intuition. Aussi très inspirés par la musique de Mc CoyTyner, Jackie McLean, Pharoah Sanders, Ornette Coleman ou Joe Henderson pour n’en citer que quelques-uns, les membres d’AMG balancent sans cesse entre énergie et subtilité, tradition et exploration, à chaque performance un voyage émotionnel fort.

Line-up :

Anthony Jouravsky – Contrebasse

Mailo Rakotonanahary – Batterie

Antoine Fleury – Piano

Keïta Janota – Saxophone

BFM CENTRALE DE LIMOGES 2 PLACE AIME CESAIRE – 87000 LIMOGES

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T09:30:00+01:00 – 2023-11-25T11:00:00+01:00

Jazz Concert

