Le jeune guitariste de 17 ans Alès Demil est originaire de la Rochelle. Il joue de la guitare depuis l’âge de 8 ans. Découvert à l’occasion du Tremplin d’Action Jazz en 2021 où il reçut le Prix de la Note Bleue, il fut révélé l’année suivante par le Festival de Jazz d’Andernos. Son trio formé avec Lucca Ferrari à la batterie et Damien Thebaud à l’orgue, s’inscrit dans une tradition des guitaristes jazz, une rythmique au service du soliste et un jeu électro acoustique basé sur l’improvisation. Au-delà de la technique impressionnante, Il jouera majoritairement les compositions du groupe. La jeunesse et le talent vraiment prometteur du leader, sa musique, nous évoquent, entre autres, Pat Metheny, Pat Martino, George Benson, des références sur lesquelles il s’appuie pour construire sa propre identité.

En 2023, ils sortent leur tout premier album «Belle joie», collaborant avec de grands invités venus de divers horizons tel que Biréli Lagrène, Antoine Boyer, Etibar Asadli. Belles perspectives … à découvrir absolument.

Line-up :

Alès Demil – Guitare

Lucca Ferrari – Batterie

Damien Thebaud – Orgue

BFM CENTRALE DE LIMOGES 2 PLACE AIME CESAIRE – 87000 LIMOGES

2023-11-18T09:30:00+01:00 – 2023-11-18T11:00:00+01:00

Jazz Concert

