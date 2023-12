Nos petits RDV du mercredi aprèm BFM Beaubreuil Limoges, 10 janvier 2024 14:00, Limoges.

Nos petits RDV du mercredi aprèm Mercredi 10 janvier 2024, 15h00 BFM Beaubreuil Accès libre

« Nos petits RDV du mercredi aprèm » propose aux enfants une activité différente tous les mercredis à la bibliothèque de Beaubreuil.

Cette semaine : Heure du conte

Venez à la bibliothèque, avec vos oreilles bien couvertes, vos yeux émerveillés et votre cœur grand ouvert pour profiter de quelques histoires tirées du chapeau… pour petits et grands.

Pour les 5 ans et +

BFM Beaubreuil 1 Place de Beaubreuil Limoges 87280 Beaubreuil Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-10T15:00:00+01:00 – 2024-01-10T16:00:00+01:00

©Bfm Beaubreuil