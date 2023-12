Projection Bfm Beaubreuil Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges Projection Bfm Beaubreuil Limoges, 3 janvier 2024 14:00, Limoges. Projection Mercredi 3 janvier 2024, 15h00 Bfm Beaubreuil Entrée libre Viens voir à la bibliothèque les nouvelles aventures de Miles, Peter et Gwen dans une multitude d’univers !

Pour les 9 ans et +. Bfm Beaubreuil 1 place de beaubreuil Limoges 87050 Beaubreuil Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-03T15:00:00+01:00 – 2024-01-03T16:30:00+01:00

2024-01-03T15:00:00+01:00 – 2024-01-03T16:30:00+01:00 ©Pixabay Détails Heure : 14:00 Catégories d’Évènement: Haute-Vienne, Limoges Autres Code postal 87050 Lieu Bfm Beaubreuil Adresse 1 place de beaubreuil Ville Limoges Departement Haute-Vienne Lieu Ville Bfm Beaubreuil Limoges Latitude 45.879321 Longitude 1.293624 latitude longitude 45.879321;1.293624

Bfm Beaubreuil Limoges Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/limoges/