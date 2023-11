Jeux de société BFM Beaubreuil Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges Jeux de société BFM Beaubreuil Limoges, 29 décembre 2023, Limoges. Jeux de société Vendredi 29 décembre, 15h00 BFM Beaubreuil Sur inscription Jouons ensemble. Un moment privilégié pour découvrir de nouveaux jeux de société.

Pour les 4 ans et +

Sur inscription au 05 55 35 00 60 BFM Beaubreuil 1 Place de Beaubreuil Limoges 87280 Beaubreuil Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-29T15:00:00+01:00 – 2023-12-29T18:00:00+01:00

