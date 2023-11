Nos petits RDV du mercredi aprèm BFM Beaubreuil Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges Nos petits RDV du mercredi aprèm BFM Beaubreuil Limoges, 20 décembre 2023, Limoges. Nos petits RDV du mercredi aprèm Mercredi 20 décembre, 15h00 BFM Beaubreuil Sur inscription « Nos petits RDV du mercredi aprèm » propose aux enfants une activité différente tous les mercredis à la bibliothèque de Beaubreuil.

Cette semaine : Atelier Découverte MAO avec Récréasciences

Mêlant créativité et programmation, la musique assistée par ordinateur (MAO) désigne toutes les utilisations de l’informatique pour créer ou modifier de la musique. Après un temps d’échange, les participants suivront une démonstration qui leur permettra d’acquérir des notions essentielles dans le domaine lié.

Pour les 12 ans et +

Sur inscription au 05 55 35 00 60 BFM Beaubreuil 1 Place de Beaubreuil Limoges 87280 Beaubreuil Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-20T15:00:00+01:00 – 2023-12-20T17:00:00+01:00

2023-12-20T15:00:00+01:00 – 2023-12-20T17:00:00+01:00 ©Récréasciences Détails Catégories d’Évènement: Haute-Vienne, Limoges Autres Lieu BFM Beaubreuil Adresse 1 Place de Beaubreuil Ville Limoges Departement Haute-Vienne Lieu Ville BFM Beaubreuil Limoges latitude longitude 45.87893;1.292264

BFM Beaubreuil Limoges Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/limoges/