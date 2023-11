P’tit Déj en Pages BFM Beaubreuil Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges P’tit Déj en Pages BFM Beaubreuil Limoges, 9 décembre 2023, Limoges. P’tit Déj en Pages Samedi 9 décembre, 10h00 BFM Beaubreuil Accès libre P’TIT DÈJ’ EN PAGES, le club lecture de la Bfm de Beaubreuil vous propose ce mois-ci : « Les coups de cœur«

Un moment de convivialité et d’échanges autour de coups de cœur en littérature, venez partager vos romans préférés ! BFM Beaubreuil 1 Place de Beaubreuil Limoges 87280 Beaubreuil Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T10:00:00+01:00 – 2023-12-09T12:00:00+01:00

©Pxhere

