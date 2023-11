Nos petits RDV du mercredi aprèm BFM Beaubreuil Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges Nos petits RDV du mercredi aprèm BFM Beaubreuil Limoges, 6 décembre 2023, Limoges. Nos petits RDV du mercredi aprèm Mercredi 6 décembre, 15h00 BFM Beaubreuil Sur inscription « Nos petits RDV du mercredi aprèm » propose aux enfants une activité différente tous les mercredis à la bibliothèque de Beaubreuil.

Cette semaine : Atelier Chimie Amusante avec Récréasciences

Qui a dit que la chimie n’était pas amusante ? Cet atelier propose une série d’expériences chimiques aux résultats surprenants. Plusieurs expériences et manipulations permettront de découvrir quelques notions de chimie. Telles que le pH, les changements d’état, la composition de l’air, la dilatation des gaz….

Pour les 7 ans et +

Sur inscription au 05 55 35 00 60 BFM Beaubreuil 1 Place de Beaubreuil Limoges 87280 Beaubreuil Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-06T15:00:00+01:00 – 2023-12-06T16:30:00+01:00

