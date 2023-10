P’tit Déj en Pages BFM Beaubreuil Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges P’tit Déj en Pages BFM Beaubreuil Limoges, 25 novembre 2023, Limoges. P’tit Déj en Pages Samedi 25 novembre, 10h00 BFM Beaubreuil Accès libre P’TIT DÈJ’ EN PAGES, le club lecture de la Bfm de Beaubreuil vous propose ce mois-ci : « Femmes et Sciences«

En partenariat avec Récréasciences, nous vous présenterons des romans, BD, documentaires, sur les femmes à travers les sciences, suivi d’un échange avec une chercheuse de l’Université de Limoges. BFM Beaubreuil 1 Place de Beaubreuil Limoges 87280 Beaubreuil Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T10:00:00+01:00 – 2023-11-25T11:30:00+01:00

2023-11-25T10:00:00+01:00 – 2023-11-25T11:30:00+01:00 ©Pxhere Détails Catégories d’Évènement: Haute-Vienne, Limoges Autres Lieu BFM Beaubreuil Adresse 1 Place de Beaubreuil Ville Limoges Departement Haute-Vienne Lieu Ville BFM Beaubreuil Limoges latitude longitude 45.87893;1.292264

BFM Beaubreuil Limoges Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/limoges/