Limoges Mini-Concert : Alexis Colosio, trio BFM Beaubreuil Limoges, 18 novembre 2023, Limoges. Mini-Concert : Alexis Colosio, trio Samedi 18 novembre, 15h00 BFM Beaubreuil Dans la limite des places disponibles Première d’Alexis Colosio sur le Festival Eclats D’Email Jazz Edition … en 2011. A l’époque jeune pianiste, étudiant, résidant à Limoges, passionné de musique, Alexis Colosio s’était fait remarquer sur la scène régionale. La passion pour la musique, pour le jazz et ce qu’il entraîne ne l’a pas quitté et le point de mire est quotidien. Accompagné de Jean-Paul Del Medico à la trompette, de son père, Jean Jacques Colosio, contrebassiste au parcours affirmé, l’occasion d’un retour parmi nous est trop belle ! Alexis Colosio – piano, contrebasse Jean Jacques Colosio – contrebasse, guitare Jean Paul Del Medico – trompette, guitare BFM Beaubreuil 1 Place de Beaubreuil Limoges 87280 Beaubreuil Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

