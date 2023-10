Jazz Éclats d’Émail : Exposition « Pianos et Claviers dans le Jazz » BFM Beaubreuil Limoges, 15 novembre 2023, Limoges.

Jazz Éclats d’Émail : Exposition « Pianos et Claviers dans le Jazz » 15 – 25 novembre BFM Beaubreuil Accès libre

On retrouve dans l’histoire et l’évolution du jazz les raisons qui ont assuré le succès du piano dans le domaine de la tradition savante occidentale. Les compositions et les interprétations en piano solo traversent l’histoire de cet art, même si la formule en trio est probablement celle qui occupe le plus le devant de la scène. Au travers des différents types de pianos et claviers, il s’agira de parcourir toute cette histoire et cette évolution, du Ragtime à l’Electro-Jazz.

BFM Beaubreuil 1 Place de Beaubreuil Limoges 87280 Beaubreuil Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

2023-11-15T10:00:00+01:00 – 2023-11-15T18:00:00+01:00

2023-11-25T13:00:00+01:00 – 2023-11-25T18:00:00+01:00

©Photolim87