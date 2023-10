Jazz Éclats d’Émail : Exposition photographique : « Pianos Folies » BFM Beaubreuil Limoges, 15 novembre 2023, Limoges.

Jazz Éclats d’Émail : Exposition photographique : « Pianos Folies » 15 – 25 novembre BFM Beaubreuil Accès libre

Depuis plus de 10 ans maintenant, Photolim87 propose aux photographes de Limoges et de la région Limousin une structure collective capable de les regrouper et de les fédérer au travers de projets communs (expositions, ateliers de travail, sorties à thèmes etc). Depuis plus de 10 ans, Le Festival Éclats D’Email Jazz Édition a le grand plaisir chaque année de présenter les réalisations et les travaux photographiques de cette Association de passionnés, avec un enthousiasme commun. Focus cette année sur le piano et les claviers qui ont parcouru le Festival ces dernières années.

BFM Beaubreuil 1 Place de Beaubreuil Limoges 87280 Beaubreuil Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

2023-11-15T10:00:00+01:00 – 2023-11-15T18:00:00+01:00

2023-11-25T13:00:00+01:00 – 2023-11-25T18:00:00+01:00

©Photolim87