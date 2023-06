Diffusion BFM Beaubreuil Limoges, 19 juillet 2023, Limoges.

Diffusion Mercredi 19 juillet, 11h00 BFM Beaubreuil

Viens voir à la bibliothèque les aventures d’un ours et d’une souris dans un pays où certaines notes de musique sont interdites !

Pour les 9 ans et +.

BFM Beaubreuil Place de Beaubreuil 87280 Limoges Limoges 87050 Beaubreuil Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-19T11:00:00+02:00 – 2023-07-19T12:30:00+02:00

©Pixabay