Escape Game : Panique dans la bibliothèque

Escape Game : Panique dans la bibliothèque Jeudi 13 juillet, 15h00 BFM Beaubreuil Sur inscription

Venez participer à un escape game dans votre bibliothèque. Mêlant sciences et investigation, cette enquête grandeur nature invite tous les curieux et curieuses à vivre une expérience immersive originale.

Votre mission ? Vous appuyer sur votre sens de l’observation, le travail d’équipe et un esprit critique pour déconstruire une vague d’idées reçues. Mais attention, l’horloge tourne… Il vous faudra aller vite pour achever ce défi ! Suspense et adrénaline seront au rendez-vous !

Pour les 11 ans et +.

Sur inscription au 05 55 35 00 60

BFM Beaubreuil Place de Beaubreuil 87280 Limoges Limoges 87050 Beaubreuil Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-13T15:00:00+02:00 – 2023-07-13T17:00:00+02:00

