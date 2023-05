P’tit Déj en Pages BFM Beaubreuil, 24 juin 2023, Limoges.

P’tit Déj en Pages Samedi 24 juin, 10h00 BFM Beaubreuil Accès libre

P’TIT DÈJ’ EN PAGES, le club lecture de la Bfm de Beaubreuil vous propose ce mois-ci : « Coups de cœur de l’Été »

Venez partager vos romans préférés et découvrir une belle sélection de livres pour faire voyager imaginaire et pensées.

Un rendez-vous autour de la lecture et à l’heure du petit déjeuner !

BFM Beaubreuil Place de Beaubreuil 87280 Limoges Limoges 87050 Beaubreuil Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-24T10:00:00+02:00 – 2023-06-24T11:30:00+02:00

2023-06-24T10:00:00+02:00 – 2023-06-24T11:30:00+02:00

©Pixabay