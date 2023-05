Carnets de Voyages BFM Beaubreuil Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges Carnets de Voyages BFM Beaubreuil, 20 juin 2023, Limoges. Carnets de Voyages 20 juin – 18 juillet BFM Beaubreuil Accès libre Entre journal intime et travail artistique, le carnet de voyage est l’occasion de laisser parler son imagination. Dessiner, écrire, composer des pages avec des matériaux, des photos… tout est possible. Cette exposition d’Antonia Neyrens, en prodiguant de multiples conseils techniques, veut en faire une activité à la portée de tous. Aquarelle, pastel, collage, photomontage, voyage lointain ou imaginaire… toutes les astuces pratiques pour réaliser son carnet ! BFM Beaubreuil Place de Beaubreuil 87280 Limoges Limoges 87050 Beaubreuil Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-20T13:00:00+02:00 – 2023-06-20T18:00:00+02:00

2023-07-18T13:00:00+02:00 – 2023-07-18T18:00:00+02:00 ©Antonia Neyrens Détails Catégories d’Évènement: Haute-Vienne, Limoges Autres Lieu BFM Beaubreuil Adresse Place de Beaubreuil 87280 Limoges Ville Limoges Departement Haute-Vienne Lieu Ville BFM Beaubreuil Limoges

BFM Beaubreuil Limoges Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/limoges/

Carnets de Voyages BFM Beaubreuil 2023-06-20 was last modified: by Carnets de Voyages BFM Beaubreuil BFM Beaubreuil 20 juin 2023 Bfm Beaubreuil Limoges Limoges

Limoges Haute-Vienne