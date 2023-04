P’tit Déj en Pages BFM Beaubreuil Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges

P’tit Déj en Pages BFM Beaubreuil, 27 mai 2023, Limoges. P’tit Déj en Pages Samedi 27 mai, 10h00 BFM Beaubreuil Accès libre P’TIT DÈJ’ EN PAGES, le club lecture de la Bfm de Beaubreuil vous propose ce mois-ci : « Un polar, un film, quand le cinéma rencontre la littérature »

Nous vous proposons un moment de convivialité et d’échanges autour des nouveautés polars adaptées en films ou en séries.

Un rendez-vous autour de la lecture et à l’heure du petit déjeuner ! BFM Beaubreuil Place de Beaubreuil 87280 Limoges Limoges 87050 Beaubreuil Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-27T10:00:00+02:00 – 2023-05-27T11:30:00+02:00

2023-05-27T10:00:00+02:00 – 2023-05-27T11:30:00+02:00 ©Pixabay

