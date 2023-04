Cultures numériques : Voyage et réalité virtuelle BFM Beaubreuil Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges

Cultures numériques : Voyage et réalité virtuelle BFM Beaubreuil, 12 mai 2023, Limoges. Cultures numériques : Voyage et réalité virtuelle Vendredi 12 mai, 16h00 BFM Beaubreuil Sur inscription Voyagez dans le monde sans bouger de votre siège grâce au casque de réalité virtuelle ! BFM Beaubreuil Place de Beaubreuil 87280 Limoges Limoges 87050 Beaubreuil Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 55 35 00 60 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-12T16:00:00+02:00 – 2023-05-12T18:00:00+02:00

2023-05-12T16:00:00+02:00 – 2023-05-12T18:00:00+02:00 ©Pixabay

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Vienne, Limoges Autres Lieu BFM Beaubreuil Adresse Place de Beaubreuil 87280 Limoges Ville Limoges Departement Haute-Vienne Lieu Ville BFM Beaubreuil Limoges

BFM Beaubreuil Limoges Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/limoges/

Cultures numériques : Voyage et réalité virtuelle BFM Beaubreuil 2023-05-12 was last modified: by Cultures numériques : Voyage et réalité virtuelle BFM Beaubreuil BFM Beaubreuil 12 mai 2023 Bfm Beaubreuil Limoges Limoges

Limoges Haute-Vienne