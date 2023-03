P’tit Dèj en Pages BFM Beaubreuil Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges

P’tit Dèj en Pages BFM Beaubreuil, 15 avril 2023, Limoges. P’tit Dèj en Pages Samedi 15 avril, 10h00 BFM Beaubreuil Accès libre P’TIT DÈJ’ EN PAGES, le club lecture de la Bfm de Beaubreuil vous propose ce mois-ci : « Grandeur nature ».

Une sélection de livres qui donnent à redécouvrir les bois, les cabanes, la vie sauvage et sa biodiversité ou le bout de nature du coin de la rue… Autant de raisons de s’interroger, de s’émouvoir au fil des pages de la beauté et de la fragilité de notre environnement (avec une présentation de recettes de cosmétiques bio et de produits ménagers naturels).

Venez partager un moment de convivialité et d’échanges.

Un rendez-vous autour de la lecture et à l’heure du petit déjeuner ! BFM Beaubreuil Place de Beaubreuil 87280 Limoges Limoges 87050 Beaubreuil Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-15T10:00:00+02:00 – 2023-04-15T11:30:00+02:00

2023-04-15T10:00:00+02:00 – 2023-04-15T11:30:00+02:00 ©Pixabay

