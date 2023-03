Nos petits RDV du mercredi aprèm BFM Beaubreuil Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges

Nos petits RDV du mercredi aprèm BFM Beaubreuil, 5 avril 2023, Limoges. Nos petits RDV du mercredi aprèm Mercredi 5 avril, 15h00 BFM Beaubreuil Sur inscription « Nos petits RDV du mercredi aprèm » propose aux enfants une activité différente tous les mercredis à la bibliothèque de Beaubreuil.

Cette semaine : Initiation au Land Art

Le Printemps pointe le bout de son nez et avec le retour des beaux jours les activités extérieurs refont surface. La nature est en floraison, c’est donc le moment idéal de s’initier au land art en créant des œuvres uniquement composées de matériaux issus de l’environnement (bois, terre, pierres, sable, rocher, etc.). Laissez libre cours à votre créativité en réalisant une œuvre originale et naturelle à rapporter chez vous !

Pour les 6 ANS et +

https://bfm.limoges.fr/evenement/nos-petits-rdv-du-mercredi-aprem-197 BFM Beaubreuil Place de Beaubreuil 87280 Limoges

2023-04-05T15:00:00+02:00 – 2023-04-05T16:30:00+02:00

2023-04-05T15:00:00+02:00 – 2023-04-05T16:30:00+02:00 ©Eva Offredo

