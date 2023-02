”P’tit Dèj en Images : Les grands espaces sur grand écran” BFM Beaubreuil, 25 mars 2023, Limoges.

Dans la limite des places disponibles

Cette séance sera consacrée aux grands espaces sur grand écran.

BFM Beaubreuil Place de Beaubreuil 87280 Limoges

P’tit Dèj en Images, un rendez-vous que vous propose la Bfm Beaubreuil pour parler ensemble de cinéma.

Venez partager vos films et séries péférés !

À l’occasion de l’exposition Les herbiers d’Emilie Vast, le P’tit déj’ en Images vous propose un moment de convivialité et d’échanges autour de films sur les grands espaces et la nature, de Into The Wild à Princesse Mononoké en passant par Les Moissons du Ciel et Leave No Trace.

