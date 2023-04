Exposition B-D et lien social par Delph BFM Beaubreuil Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Exposition B-D et lien social par Delph BFM Beaubreuil, 1 mars 2023, Limoges. Exposition B-D et lien social par Delph 1 – 31 mars BFM Beaubreuil Accès libre Une chronique du sexisme ordinaire illustré par des planches de B-D.

Une création originale de la dessinatrice Delph, inspirée par des témoignages de femmes et d’amies. « L’idée de départ était de mettre en lumière des représentations et comportements sexistes et de s’interroger sur leur incidence, notamment dans la construction de l’identité féminine.

Un format court et autonome me semblait plus parlant : une planche = un problème, une question. ».

BFM Beaubreuil Place de Beaubreuil 87280 Limoges

