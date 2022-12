Cultures numériques : Blind-test des objets disparus BFM Beaubreuil Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Cultures numériques : Blind-test des objets disparus Vendredi 24 février 2023, 17h00 BFM Beaubreuil

Blind-test des objets disparus. BFM Beaubreuil Place de Beaubreuil 87280 Limoges Beaubreuil Limoges 87050 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Venez seul ou avec vos enfants, découvrir les bruits, les sons de certains objets qui ne sont plus utilisés aujourd’hui dans notre quotidien à l’ère du numérique.

Saurez-vous deviner de quel objet il s’agit et de quand il date ?

Tout public.

