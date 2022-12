Projection d’un film pour enfant (9 ans et +) BFM Beaubreuil Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Projection d’un film pour enfant (9 ans et +) BFM Beaubreuil, 8 février 2023, Limoges. Projection d’un film pour enfant (9 ans et +) Mercredi 8 février 2023, 10h00 BFM Beaubreuil

Projection d’un film destiné aux enfants (9 ans et +) BFM Beaubreuil Place de Beaubreuil 87280 Limoges Beaubreuil Limoges 87050 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://bfm.limoges.fr/evenement/projection-dun-film-pour-enfant-9-ans-et-0 »}] Viens voir à la bibliothèque l’histoire d’une adolescente, dont le quotidien se partage entre le petit village où elle vit avec son père et un monde virtuel aux cinq milliards d’abonnés dont elle est l’une des icônes.

Pour les 9 ans et +

