P’tit Dèj en Pages BFM Beaubreuil Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Limoges

P’tit Dèj en Pages BFM Beaubreuil, 4 février 2023, Limoges. P’tit Dèj en Pages Samedi 4 février 2023, 10h00 BFM Beaubreuil

Accès libre

P’TIT DÈJ’ EN PAGES, le club lecture de la Bfm de Beaubreuil : ce mois-ci « Présentation de la rentrée littéraire d’hiver ». BFM Beaubreuil Place de Beaubreuil 87280 Limoges Beaubreuil Limoges 87050 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://bfm.limoges.fr/evenement/ptit-dej-en-pages-27 »}] P’TIT DÈJ’ EN PAGES, le club lecture de la Bfm de Beaubreuil vous propose ce mois-ci : » Présentation de la rentrée littéraire d’hiver avec Aurélie de la librairie Page & Plume ».

Venez partager un moment de convivialité et d’échanges.

Un rendez-vous autour de la lecture et à l’heure du petit déjeuner !

https://bfm.limoges.fr/evenement/ptit-dej-en-pages-27

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-04T10:00:00+01:00

2023-02-04T11:00:00+01:00 ©Pixabay

Détails Catégories d’évènement: Haute-Vienne, Limoges Autres Lieu BFM Beaubreuil Adresse Place de Beaubreuil 87280 Limoges Beaubreuil Ville Limoges lieuville BFM Beaubreuil Limoges Departement Haute-Vienne

BFM Beaubreuil Limoges Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/limoges/

P’tit Dèj en Pages BFM Beaubreuil 2023-02-04 was last modified: by P’tit Dèj en Pages BFM Beaubreuil BFM Beaubreuil 4 février 2023 Bfm Beaubreuil Limoges Limoges

Limoges Haute-Vienne