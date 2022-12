P’tit Dèj en Images : Séries TV d’espionnage BFM Beaubreuil Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Limoges

P’tit Dèj en Images : Séries TV d’espionnage BFM Beaubreuil, 28 janvier 2023, Limoges. P’tit Dèj en Images : Séries TV d’espionnage Samedi 28 janvier 2023, 10h00 BFM Beaubreuil

Dans la limite des places disponibles

Cette séance sera consacrée aux séries TV d’espionnage. BFM Beaubreuil Place de Beaubreuil 87280 Limoges Beaubreuil Limoges 87050 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine P’tit Dèj en Images, un rendez-vous que vous propose la Bfm Beaubreuil pour parler ensemble de cinéma.

Venez partager vos films et séries péférés !

Du Bureau des Légendes à Homeland, de The Honourable Woman à Deutschland 83, le P’tit déj en Images vous propose un moment de convivialité et d’échanges autour des séries TV d’espionnage.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-28T10:00:00+01:00

2023-01-28T11:00:00+01:00 ©Pixabay

Détails Catégories d’évènement: Haute-Vienne, Limoges Autres Lieu BFM Beaubreuil Adresse Place de Beaubreuil 87280 Limoges Beaubreuil Ville Limoges lieuville BFM Beaubreuil Limoges Departement Haute-Vienne

Limoges Haute-Vienne