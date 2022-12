Quiz musical BFM Beaubreuil Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Quiz musical BFM Beaubreuil, 20 janvier 2023, Limoges. Quiz musical Vendredi 20 janvier 2023, 17h00 BFM Beaubreuil

Dans la limite des places disponibles

Venez seul ou en famille, tester vos connaissances autour des musiques de jeux vidéos des années 80 à nos jours. BFM Beaubreuil Place de Beaubreuil 87280 Limoges Beaubreuil Limoges 87050 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://bfm.limoges.fr/evenement/quiz-musical-0 »}] Venez seul ou en famille, tester vos connaissances autour des musiques de jeux vidéos des années 80 à nos jours.

À partir de 10 ans.

https://bfm.limoges.fr/evenement/quiz-musical-0

2023-01-20T17:00:00+01:00

2023-01-20T18:30:00+01:00

