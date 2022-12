Nos petits RDV du mercredi aprèm BFM Beaubreuil Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Limoges

Nos petits RDV du mercredi aprèm BFM Beaubreuil, 11 janvier 2023, Limoges. Nos petits RDV du mercredi aprèm Mercredi 11 janvier 2023, 15h00 BFM Beaubreuil

Sur inscription

Cette semaine : « Des histoires pour l’hiver » (3 ans et +) BFM Beaubreuil Place de Beaubreuil 87280 Limoges Beaubreuil Limoges 87050 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://bfm.limoges.fr/evenement/nos-petits-rdv-du-mercredi-aprem-184 »}] « Nos petits RDV du mercredi aprèm » propose aux enfants une activité différente tous les mercredis à 15 h à la bibliothèque de Beaubreuil.

Cette semaine : « Des histoires pour l’hiver »

Une heure du conte pour écouter des histoires sur l’hiver.

Pour les 3 ans et +

https://bfm.limoges.fr/evenement/nos-petits-rdv-du-mercredi-aprem-184

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-11T15:00:00+01:00

2023-01-11T16:30:00+01:00 ©pixabay

Détails Catégories d’évènement: Haute-Vienne, Limoges Autres Lieu BFM Beaubreuil Adresse Place de Beaubreuil 87280 Limoges Beaubreuil Ville Limoges lieuville BFM Beaubreuil Limoges Departement Haute-Vienne

BFM Beaubreuil Limoges Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/limoges/

Nos petits RDV du mercredi aprèm BFM Beaubreuil 2023-01-11 was last modified: by Nos petits RDV du mercredi aprèm BFM Beaubreuil BFM Beaubreuil 11 janvier 2023 Bfm Beaubreuil Limoges Limoges

Limoges Haute-Vienne