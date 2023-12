The Fantastic Worlds of Elmer Bernstein BFM – Bâtiment des Forces Motrices Genève, 16 mars 2024 19:00, Genève.

L’Orchestre symphonique Bande-Son rend hommage à Elmer Bernstein (1922-2004), un géant de la musique de film américaine, en ressuscitant quelques-unes de ses plus extraordinaires partitions.

L’Homme aux bras d’or, Les Sept mercenaires, Les Dix commandements, La Grande évasion, Y a-t-il un pilote dans l’avion? ou bien encore S.O.S. Fantômes ne sont qu’une infime partie des innombrables contributions d’Elmer Bernstein à la musique de film. Bande-Son rend hommage à ce compositeur en plaçant au premier plan sa période la plus exaltante: celle des films fantastiques.

Votre imagination sera conduite dans l’espace (Spacehunter, Saturn 3), au Far-West (Wild Wild West), dans un futur apocalyptique (Slipstream) et même dans l’univers déjanté des bandes dessinées (Métal hurlant). Seigneur des ténèbres (Taram et le chaudron magique), lycanthrope (Le Loup-garou de Londres) et ectoplasme (S.O.S. Fantômes) hanteront ce concert haut en couleurs qui amusera petits et grands.

Le célèbre joueur d’ondes Martenot, Thomas Bloch, se joindra à l’Orchestre Bande-Son et à son parrain de cœur, Peter Bernstein, pour ce concert historique! En effet, la plupart des suites présentées seront inédites. Bande-Son fêtera aussi ses 10 ans de collaboration avec son directeur artistique Thierry Besançon.

BFM – Bâtiment des Forces Motrices Place des Volontaires 2, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 322 12 20

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-16T20:00:00+01:00 – 2024-03-16T22:30:00+01:00

