Planet [wanderer] de Damien Jalet et Kohei Nawa BFM – Bâtiment des Forces Motrices Genève, 8 mars 2024 19:00, Genève.

Planet [wanderer]

de Damien Jalet et Kohei Nawa

DISTRIBUTION

Chorégraphie Damien Jalet

Scénographie Kohei Nawa

Lumières Yukiko Yoshimoto

Costumes Sruli Recht

Musique Tim Hecker

Collaborateur à la création sonore Xavier Jacquot

Assistanat à la chorégraphie Alexandra Hoàng Gilbert

Regard extérieur Catalina Navarrete Hernández

Danseuses et danseurs Shawn Ahern ; Kim Amankwaa ; Aimilios Arapoglou ; Francesco Ferrari ; Vinson Fraley; Christina Guieb ; Astrid Sweeney ; Ema Yuasa

Production du Théâtre National de Bretagne

En partenariat avec Chaillot – Théâtre national de la Danse, Producteur délégué de la création 2021

Coproduction : Charleroi Danse ; Sandwich Inc. ; Théâtre National de Bretagne ; Festspielhaus St Pölten ; Tokyo Metropolitan Theatre ; Rohm Theatre Kyoto ; Opéra de Rouen Normandie ; Theater Kampnagel Hamburg ; Ballet du Grand Théâtre de Genève ; Staatstheater Darmstadt ; Nagelhus Schia Productions (sous réserve).

Coopération : Université des arts de Kyoto – Projet ULTRA SANDWICH #14 #15 #16 #17, Université de Kyoto – Laboratoire Takenaka

Ce spectacle bénéficie du soutien de Grand Marble et MATSUSHIMA HOLDINGS CO. LTD. Remerciements à Théo Casciani et Prabda Yoon.

Créé en septembre 2021 à Chaillot – Théâtre national de la Danse, Paris

OEUVRE

Artiste associé du Ballet de Genève, le chorégraphe franco-belge Damien Jalet et le plasticien japonais Kohei Nawa se sont rencontrés pour la première fois autour de Vessel afin de fusionner, confronter et transcender leurs moyens d’expression respectifs. Entre sculpture mobile et performance sculpturale, Planet [wanderer] répond en écho à Vessel comme le second volet d’un diptyque. Partant du mot « planète » et de son étymologie (休伙丟伕ή件亦ς planētēs « qui erre, qui s’égare ») Jalet et Nawa plongent un groupe de huit danseurs dans une réflexion chorégraphique aux allures de promenade initiatique. Dans cette œuvre, ils partent du constat que le monde en tant que réalité planétaire est un corps à la dérive et, inversement, être à la dérive est le premier attribut de tous les corps de cet univers.

C’est peut-être pour mieux mettre en évidence cette errance que Damien Jalet et Kohei Nawa imaginent comme cadre de leur exploration une réinterprétation contemporaine des jardins secs de Kyoto. C’est dans cette ville que le plasticien est basé et que le duo explore son langage commun depuis 2015. La scénographie est ici espace métaphorique et métamorphique, où tout semble interagir.

Dans la continuité de Vessel, qui créait un autre monde à partir de l’anatomie des danseurs, Planet [wanderer] s’engage sur un territoire intermédiaire, entre laboratoire scientifique et conte mythologique. Dans le Kojiki, l’antique récit japonais de genèse du monde, le monde où nous habitons est appelé Ashihara-no-Nakatsukuni, littéralement « la terre centrale des roseaux ». Coïncidence avec les « roseaux pensants » de Pascal, les humains de Planet [wanderer] oscillent dans un équilibre fragile entre pouvoir et vulnérabilité, harmonie et survie, destruction et évolution.

Du corps humain comme continuité d’un paysage, au paysage perçu comme la continuité du corps humain, Planet [wanderer] explore de façon abstraite différentes phases de connexion et de déconnexion, harmonieuses et fragiles, violentes et ravageuses. En confrontant le corps humain à divers matériaux expérimentaux, aux éléments et à la gravité, Planet [wanderer] est une évocation physique et poétique de la nature migratoire de la vie et de la relation à la fois puissante et fragile qui nous relie à ce nomade sphérique qu’est notre planète.

BFM – Bâtiment des Forces Motrices Place des Volontaires 2, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 322 12 20 http://www.bfm.ch [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.gtg.ch/content »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/salles-culturelles-polyvalentes/bfm-batiment-forces-motrices/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-08T20:00:00+01:00 – 2024-03-08T21:00:00+01:00

2024-03-10T15:00:00+01:00 – 2024-03-10T16:00:00+01:00

Rahi Rezvani