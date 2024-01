Gabriela Montero et l’Orchestre de Chambre de Genève BFM – Bâtiment des Forces Motrices Genève, 30 janvier 2024, Genève.

Gabriela Montero et l’Orchestre de Chambre de Genève Mardi 30 janvier 2024, 20h00 BFM – Bâtiment des Forces Motrices De CHF 15.- à CHF 70.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-30T20:00:00+01:00 – 2024-01-30T21:30:00+01:00

Fin : 2024-01-30T20:00:00+01:00 – 2024-01-30T21:30:00+01:00

Raphaël Merlin, direction

Gabriela Montero, piano

l’Orchestre de Chambre de Genève

Véritable virtuose du piano et génie de l’improvisation, Gabriela Montero joue depuis l’âge de ses 3 ans.

Ses interprétations visionnaires et ses talents de composition uniques lui ont valu les éloges de la critique et un public dévoué sur la scène internationale.

Anthony Tommasini a déclaré dans le New York Times que « le jeu de Montero avait tout : un brio rythmique crépitant, des nuances subtiles, une puissance d’acier… un lyrisme plein d’âme… une expressivité non sentimentale ».

PROGRAMME

Avant concert par les élèves du Conservatoire populaire à 19h

Wolfgang Amadeus Mozart, Symphonie n. 32 en sol majeur, Concerto pour piano n. 24 en do mineur

Alberto Ginastera, Variaciones concertante

A true piano virtuoso and improvisational genius, Gabriela Montero has been playing since the age of 3.

Her visionary interpretations and unique compositional skills have won her critical acclaim and a devoted international following.

Anthony Tommasini declared in the New York Times that « Montero’s playing had it all: crackling rhythmic brio, subtle nuance, steely power… soulful lyricism… unsentimental expressiveness ».

BFM – Bâtiment des Forces Motrices Place des Volontaires 2, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 322 12 20 http://www.bfm.ch [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.locg.ch/selection/event/date?productId=10228633374872 »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/salles-culturelles-polyvalentes/bfm-batiment-forces-motrices/

©l’OCG, Raphaëlle Mueller