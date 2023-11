Young Broadway BFM – Bâtiment des Forces Motrices Genève, 17 novembre 2023, Genève.

Young Broadway 17 – 19 novembre BFM – Bâtiment des Forces Motrices Cat. 3 CHF 30.- / CHF 20.- // Cat. 2 CHF 45.- / CHF 30.- // Cat. 1 CHF 60.- / CHF 40.-

TEASER

Broadway s’invite à Genève le temps de trois soirées uniques au Bâtiment des Forces Motrices ! Un concert symphonique d’exception réunissant pas moins de 90 musicien·ne·s talentueux·ses de l’Orchestre du Collège de Genève sous la baguette de Philippe Béran, accompagné·e·s de 6 chanteur·euse·s professionnel·le·s venu·e·s tout droit de Londres et New York. Ensemble, ils offriront un hommage éblouissant aux plus grandes comédies musicales, celles qui ont marqué les films et les scènes du monde entier. Ce spectacle se voulant autant visuel que musical, vous vous régalerez avec des danses et lumières à couper le souffle ! Imaginez-vous écouter l’orgue puissant du Phantom of The Opera, les voix de West Side Story se mélanger ou encore la légèreté de la partition de La La Land. Les Misérables, Cats, Wicked, Evita et bien plus seront interprétés pour la première fois en Suisse avec un orchestre de cette envergure !

ÉQUIPE CRÉATIVE

Direction Musicale – Philippe Béran

Direction Artistique – Ylan Assefy-Waterdrinker

Création Lumière – Marc Heimendinger

DISTRIBUTION

Jordan Luke Gage

Jodie Steele

Sha Dessi

Liam James McGettigan

Emily Lopez

Tristan Giovanoli

Orchestre du Collège de Genève

BFM – Bâtiment des Forces Motrices Place des Volontaires 2, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 322 12 20 http://www.bfm.ch

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/ck8X8uEtzgc?si=Kmk6XDS2Kxi7moFz »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/salles-culturelles-polyvalentes/bfm-batiment-forces-motrices/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-17T20:00:00+01:00 – 2023-11-17T22:00:00+01:00

2023-11-19T17:00:00+01:00 – 2023-11-19T19:00:00+01:00

