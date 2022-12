Les origines de Survival horror Bfm Bastide Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Les origines de Survival horror Vendredi 27 janvier 2023, 17h30

Venez faire un tour d’horizon de la série Resident Evil et tester certains des épisodes iconiques. Bfm Bastide 45 rue Georges Braque 87000 Limoges La Bastide Limoges 87068 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine La peur est à l’honneur en janvier. C’est l’occasion de venir faire un tour d’horizon de la série Resident Evil et de vous faire tester certains des épisodes iconiques.

Pour les 12 ans et +.

