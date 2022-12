ANNIVERSAIRE Jeux (7 ans et +) Bfm Bastide Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

La Bfm de la Bastide souffle sa première bougie Bfm Bastide 45 rue Georges Braque 87000 Limoges La Bastide Limoges 87068 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://bfm.limoges.fr/evenement/anniversaire-jeux »}] 7 janvier 2022, la bibliothèque de la Bastide ouvrait ses portes dans un nouvel espace situé dans le pôle de services rue Georges Braque.

7 janvier 2023 la bibliothèque souffle sa première bougie.

Pour cette occasion elle vous propose de venir « jouer ensemble » et découvrir différents jeux de société.

À partir de 7 ans

https://bfm.limoges.fr/evenement/anniversaire-jeux

