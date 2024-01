Cultures numériques : Entrez dans la réalité virtuelle ! Bfm Aurence Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Cultures numériques : Entrez dans la réalité virtuelle !
Mercredi 31 janvier 2024, 14h00
Bfm Aurence
Limoges
Sur inscription

Début : 2024-01-31T14:00:00+01:00 – 2024-01-31T18:00:00+01:00

Fin : 2024-01-31T14:00:00+01:00 – 2024-01-31T18:00:00+01:00 Venez partager une immersion dans la réalité virtuelle avec le casque Playstation VR !

Tout public, à partir de 10 ans.

Sur inscription au 05 55 05 02 85
Bfm Aurence
29 Rue Marcel Vardelle
Limoges 87100
Haute-Vienne
Nouvelle-Aquitaine

