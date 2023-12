Historique de navigation Bfm Aurence Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges Historique de navigation Bfm Aurence Limoges, 25 janvier 2024, Limoges. Historique de navigation Jeudi 25 janvier 2024, 17h00 Bfm Aurence Sur inscription Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-25T17:00:00+01:00 – 2024-01-25T17:30:00+01:00

Fin : 2024-01-25T17:00:00+01:00 – 2024-01-25T17:30:00+01:00 Apprenez à supprimer votre historique de navigation pour ne plus laisser de traces de vos recherches et ne pas surcharger la mémoire de votre navigateur internet.

Inscription à l’espace multimédia de la Bfm Aurence, sur présentation de la carte de bibliothèque à jour, à partir du mardi 5 décembre. Bfm Aurence 29 Rue Marcel Vardelle Limoges 87100 Corgnac Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 55 05 02 85 »}] ©Bfm Détails Catégories d’Évènement: Haute-Vienne, Limoges Autres Code postal 87100 Lieu Bfm Aurence Adresse 29 Rue Marcel Vardelle Ville Limoges Departement Haute-Vienne Age min 16 Age max 99 Lieu Ville Bfm Aurence Limoges Latitude 45.84245 Longitude 1.231907 latitude longitude 45.84245;1.231907

Bfm Aurence Limoges Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/limoges/