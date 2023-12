Réconciliation Bfm Aurence Limoges, 9 janvier 2024 12:00, Limoges.

Réconciliation 9 janvier – 24 février 2024 Bfm Aurence Accès libre

Une exposition qui met en lumière le travail d’Isabelle Collett, artiste qui travaille dans le plus grand respect de la nature. Elle utilise des colorants et des pigments naturels grâce auxquels elle fabrique ses propres médiums. Elle déambule dans les forêts où l’observation et la collecte lui permettent de créer. Les notions de temps, de transformation et de cycle font aussi partie de son travail.

Vernissage de l’exposition en présence de l’artiste le mercredi 24 janvier 2024 à 17 h.

Bfm Aurence 29 Rue Marcel Vardelle Limoges 87100 Corgnac Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-09T13:00:00+01:00 – 2024-01-09T18:00:00+01:00

2024-02-24T13:00:00+01:00 – 2024-02-24T18:00:00+01:00

©Isabelle Collett