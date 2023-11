Club-Lecture Bfm Aurence Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges Club-Lecture Bfm Aurence Limoges, 16 décembre 2023, Limoges. Club-Lecture Samedi 16 décembre, 16h00 Bfm Aurence Accès libre Un moment d’échange et de partage autour de vos coups de cœur cinéma, littérature, séries, expositions, documentaires… ! Bfm Aurence 29 Rue Marcel Vardelle Limoges 87100 Corgnac Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T16:00:00+01:00 – 2023-12-16T18:00:00+01:00

Détails Catégories d'Évènement: Haute-Vienne, Limoges Lieu Bfm Aurence Adresse 29 Rue Marcel Vardelle Ville Limoges

