Le Club Ado Bfm Aurence Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges Le Club Ado Bfm Aurence Limoges, 9 décembre 2023, Limoges. Le Club Ado Samedi 9 décembre, 16h00 Bfm Aurence Accès libre Un samedi par mois les ados se retrouvent, en présence d’un bibliothécaire, pour partager leurs coups de cœur : romans, mangas, films, musique, jeux vidéo et actus (et un goûter).

Bienvenue au club ! Bfm Aurence 29 Rue Marcel Vardelle Limoges 87100 Corgnac Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T16:00:00+01:00 – 2023-12-09T17:30:00+01:00

2023-12-09T16:00:00+01:00 – 2023-12-09T17:30:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Haute-Vienne, Limoges Autres Lieu Bfm Aurence Adresse 29 Rue Marcel Vardelle Ville Limoges Departement Haute-Vienne Lieu Ville Bfm Aurence Limoges latitude longitude 45.84245;1.231907

Bfm Aurence Limoges Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/limoges/