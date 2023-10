Le Club Ado Bfm Aurence Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges Le Club Ado Bfm Aurence Limoges, 25 novembre 2023, Limoges. Le Club Ado Samedi 25 novembre, 16h00 Bfm Aurence Accès libre Un samedi par mois les ados se retrouvent, en présence d’un bibliothécaire, pour partager leurs coups de cœur : romans, mangas, films, musique, jeux vidéo et actus (et un goûter).

Bienvenue au club ! Bfm Aurence 29 Rue Marcel Vardelle Limoges 87100 Corgnac Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T16:00:00+01:00 – 2023-11-25T17:30:00+01:00

2023-11-25T16:00:00+01:00 – 2023-11-25T17:30:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Haute-Vienne, Limoges Autres Lieu Bfm Aurence Adresse 29 Rue Marcel Vardelle Ville Limoges Departement Haute-Vienne Lieu Ville Bfm Aurence Limoges latitude longitude 45.84245;1.231907

Bfm Aurence Limoges Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/limoges/