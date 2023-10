Sieste musicale « Dans le Bayou » Bfm Aurence Limoges, 18 novembre 2023, Limoges.

Sieste musicale « Dans le Bayou » Samedi 18 novembre, 15h00 Bfm Aurence Sur inscription

C’est dans la moiteur du Bayou qu’est né le jazz. Les bayous s’étendent sur tout le sud de La Louisiane formant un réseau navigable de milliers de kilomètres de « boyaux ». Par extension, on appelle Bayou cette grande région marécageuse. A travers une sélection de vinyles de jazz, blues, rhythm and blues, et zydeco, piochés parmi les nombreuses pépites de la collection Paulette et Jean-Marie Masse, nous rendons ici hommage à tous ces musiciens originaires de cette région qui ont donné à la musique du 20ème siècle une couleur et une saveur si particulières…

En 2023, ils sortent leur tout premier album «Belle joie», collaborant avec de grands invités venus de divers horizons tels que Biréli Lagrène, Antoine Boyer, Etibar Asadli. Belles perspectives … À découvrir absolument.

Sur inscription au 05 55 05 02 85

Bfm Aurence 29 Rue Marcel Vardelle Limoges 87100 Corgnac Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

2023-11-18T15:00:00+01:00 – 2023-11-18T16:00:00+01:00

