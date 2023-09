Fresque du Numérique BFM Aurence Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges Fresque du Numérique BFM Aurence Limoges, 21 octobre 2023, Limoges. Fresque du Numérique Samedi 21 octobre, 14h30 BFM Aurence Sur inscription Un atelier collaboratif pour comprendre de manière ludique les enjeux environnementaux du numérique.

Pour les 10 ans et +

Sur inscription au 05 55 05 02 85 BFM Aurence 29 rue Marcel Vardelle Limoges 87100 Corgnac Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T14:30:00+02:00 – 2023-10-21T17:30:00+02:00

2023-10-21T14:30:00+02:00 – 2023-10-21T17:30:00+02:00 ©Freepick Détails Catégories d’Évènement: Haute-Vienne, Limoges Autres Lieu BFM Aurence Adresse 29 rue Marcel Vardelle Ville Limoges Departement Haute-Vienne Lieu Ville BFM Aurence Limoges latitude longitude 45.84245;1.231907

BFM Aurence Limoges Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/limoges/