Cet évènement est passé Projection Bfm Aurence Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges Projection Bfm Aurence Limoges, 9 août 2023, Limoges. Projection Mercredi 9 août, 10h00 Bfm Aurence Accès libre Retrouvons avec grand plaisir nos deux compères créés par l’autrice et illustratrice Gabrielle Vincent dans une nouvelle aventure en Charabie.

Pour les 5 ans et +. Bfm Aurence 29 Rue Marcel Vardelle Limoges 87100 Corgnac Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-09T10:00:00+02:00 – 2023-08-09T12:00:00+02:00

2023-08-09T10:00:00+02:00 – 2023-08-09T12:00:00+02:00 ©Julien Chheng et Jean-Christophe Roger Détails Catégories d’Évènement: Haute-Vienne, Limoges Autres Lieu Bfm Aurence Adresse 29 Rue Marcel Vardelle Ville Limoges Departement Haute-Vienne Lieu Ville Bfm Aurence Limoges latitude longitude 45.84245;1.231907

Bfm Aurence Limoges Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/limoges/