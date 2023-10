Cet évènement est passé Histoire des musiques actuelles & technologies d’écoutes Bfm Aurence Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges Histoire des musiques actuelles & technologies d’écoutes Bfm Aurence Limoges, 21 octobre 2022, Limoges. Histoire des musiques actuelles & technologies d’écoutes Vendredi 21 octobre 2022, 17h30 Bfm Aurence Entrée Libre Orga : HIERO LIMOGES

Venez vivre l’exposition Phonographe.mp3 en découvrant des anecdotes et micro-conférences sur la qualité des formats sonores ou les influences dans la famille des musiques actuelles le samedi après-midi 24 septembre. Bfm Aurence 29 Rue Marcel Vardelle Limoges 87100 Corgnac Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://hiero.lamanet.fr/exposition-phonographe-mp3/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-21T17:30:00+02:00 – 2022-10-21T19:00:00+02:00

2022-10-21T17:30:00+02:00 – 2022-10-21T19:00:00+02:00 conference exposition Drone-Hiero Détails Catégories d’Évènement: Haute-Vienne, Limoges Autres Lieu Bfm Aurence Adresse 29 Rue Marcel Vardelle Ville Limoges Departement Haute-Vienne Lieu Ville Bfm Aurence Limoges latitude longitude 45.84245;1.231907

Bfm Aurence Limoges Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/limoges/